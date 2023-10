Paris Games Week 2023 : Focus Entertainment dévoile son line-up, avec un gros inédit

Après deux années sans salon à cause de la pandémie de COVID-19, les organisateurs ont relancé la Paris Games Week l'année dernière seulement, et bien évidemment, l'évènement vidéoludique français sera encore de retour en 2023. La PGW ouvrira ses portes au tout début du mois prochain, et les éditeurs commencent à dévoiler leurs line-ups.

C'est Focus Entertainment qui ouvre le bal, l'éditeur français permettra aux visiteurs de la Paris Games Week 2023 de mettre les mains sur plusieurs de ses titres, et pour cette édition, il a opté pour un line-up totalement français, avec des jeux développés dans l'Hexagone. Sans plus attendre, voici les titres de Focus Entertainment qui seront à la PGW 2023 :

Un voyage narratif inoubliable entre la vie, la mort, l'amour et les sacrifices.

Plongez dans l'histoire touchante et puissante de deux amants au destin incertain. Percez tous les secrets d'un monde ésotérique ravagé par les créatures surnaturelles et incarnez un couple de chasseurs de fantômes dont la mission est de lever la malédiction dont souffrent les habitants de New Eden, à la fin du XVIIème siècle.

Développeur : DON'T NOD

Date de sortie : 13 février 2024

Plateformes : PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Classification PEGI 16

Chants of Sennaar

Déchiffrez des langues anciennes dans ce jeu de puzzle inspiré du mythe de la tour de Babel

Divisés depuis la nuit des temps, les Peuples de la Tour ne se parlent plus. Il est dit qu'un jour, un Voyageur trouverait la sagesse d'en briser les murs et rétablir l'Équilibre... Explorez l'univers captivant et poétique de Chants of Sennaar, une aventure narrative inspirée du mythe de Babel, dans laquelle il vous faudra résoudre de nombreux puzzles pour tâcher de décoder des langues anciennes.

Développeur : Rundisc

Date de sortie : 5 septembre 2023

Plateformes : Toutes consoles en téléchargement et PC (Steam)

Tous publics

Suivez Mimi dans ce retour à l'enfance tout en aquarelle

Parcourez les paysages aux milles couleurs estivales de la Dordogne, au cœur de décors somptueux en aquarelle peints à la main. Dordogne est une expérience narrative unique dans laquelle le joueur incarne Mimi, et explore avec elle les précieux moments de son enfance à travers un parcours initiatique vibrant et poétique. Autant de souvenirs que vous conterez dans votre journal, la collection des mémoires du passé familial de Mimi.

Développeurs : Un Je Ne Sais Quoi / Umanimation

Date de sortie : 13 juin 2023

Plateformes : Toutes consoles en téléchargement et PC (Steam)

Tous publics

3 autres titres monstrueusement poignants présentés !

L'espace « Jeux Made In France » proposera également de découvrir (ou redécouvrir) d'autres titres récents du catalogue de Focus Entertainment :