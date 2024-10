Paris Games Week 2024 : Nintendo y sera avec de beaux jeux, mais rien d'exclusif

Dans un peu plus d'une semaine, le Parc des Expositions Porte de Versailles ouvrira ses portes pour la Paris Games Week 2024, un évènement très attendu par tous les joueurs de la capitale française, de nombreux éditeurs et développeurs feront le déplacement pour permettre de découvrir un tas de jeux, certains pas encore disponibles sur le marché. Certains constructeurs participeront eux aussi à l'évènement.

Nintendo sera à la Paris Games Week 2024 avec de nombreux jeux, mais tous seront déjà sortis au lancement du salon. Le constructeur va quand même bien mettre en avant le party game Super Mario Party Jamboree et The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, ce sera l'occasion de les essayer avant de passer à la caisse à la sortie du salon. D'autres bornes permettront de jouer à des titres plus anciens, à savoir Luigi's Mansion 2 HD, Mario vs. Donkey Kong, Super Mario Bros. Wonder, Paper Mario : La Porte Millénaire et Princess Peach: Showtime!. Enfin, des tournois seront organisés sur Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate et Splatoon 3, sans oublier « des interventions d’invités surprises, youtubeurs et streamers ».

La Paris Games Week 2024 se tiendra du 23 au 27 octobre prochain. Vous pouvez précommander Super Mario Party Jamboree à 44,49 € sur Amazon, sa sortie est prévue pour le 17 octobre.

