Dordogne : une date de sortie ferme pour le jeu d'aventure coloré à la campagne

Cela fait maintenant trois ans qu'Un je ne sais quoi et Umanimation ont présenté Dordogne, un jeu d'aventure à la campagne française avec une direction artistique en aquarelle. Un titre très attendu, soutenu par Focus Entertainment, qui arrivera enfin dans les prochaines semaines.

Bien sûr, le titre n'est pas arrivé au printemps, la date de sortie de Dordogne est fixée au 13 juin 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Pour fêter ça, nous avons droit à une bande-annonce pour nous rappeler l'univers coloré et enfantin du titre, et si vous ne connaissez pas Dordogne, voici une présentation :

Embarquez pour une expérience narrative unique avec Dordogne et suivez l'histoire de Mimi, une jeune femme à la recherche de ses souvenirs d'enfance qu'elle a mystérieusement oubliés. Dans un cadre idyllique de campagne française aux paysages vibrants peints à la main à l’aquarelle, Mimi explore un monde entre enfance et âge adulte. Grâce à votre classeur, collectez des mots et des émotions et racontez de manière unique les souvenirs vivants du passé de Mimi. Profitez également du premier morceau de l’OST du jeu composé par Supernaive. Ces sons introspectifs vous accompagneront tout au long de votre voyage nostalgique et réconfortant en Dordogne. Ce single exclusif fait partie de l'OST de Dordogne, disponible au lancement du jeu.

