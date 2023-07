Banishers: Ghosts of New Eden, une date de sortie ferme pour le jeu de chasse aux fantômes de DON'T NOD

En développement depuis plusieurs années, le projet commun entre DON'T NOD et Focus Entertainment a été révélé aux Game Awards 2022 sous le titre de Banishers: Ghosts of New Eden. Ce jeu d'action et d'aventure aux accents de RPG narratif en solo nous fera incarner Antea et Red, un couple de chasseurs d'esprits de la ville ésotérique de New Eden.

Nous avions pu découvrir davantage son gameplay et ses éditions spéciales au Summer Game Fest 2023, mais il nous manquait encore la date de sortie. Elle vient d'être calée au 7 novembre 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, à l'occasion de la révélation d'un trailer cinématique s'attardant sur le rôle des Banishers, alors que le narrateur de la vidéo Charles Davenport semble se sentir coupable de leur funeste destin...

L'univers de Banishers: Ghosts of New Eden semble décidément très mystérieux : si vous souhaitez déjà en percer tous les secrets, vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.