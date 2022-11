Nintendo Indie World : annonce de Pepper Grinder, portage de Rogue Legacy 2 et dates de sortie à gogo pour les indés

Nintendo tenait ce soir un nouveau Nintendo Indie World, pour une présentation d'environ 25 minutes autour des productions indépendantes à venir sur Switch, et souvent d'autres plateformes. Vous pouvez la retrouver en intégralité dans notre article précédent, mais pour les vidéos extraites et le résumé, ça se passe ci-dessous.

Le bal s'est ouvert avec Venba, jeu de cuisine narratif nous mettant dans la peau d'une mère indienne, que Visai Games rendra disponible au printemps sur Switch et PC.

Goodbye World, jeu narratif autour de développeurs devant essayer leurs jeux arcade, a été officialisé sur Switch et sortira en novembre 2022 sur la plateforme, à priori en même temps que l'édition PC.

Le jeu d'action et de plateformes rogue-like Have a Nice Death existe déjà sur PC en Accès Anticipé, mais sa version finale vient d'être confirmée sur Switch et Steam pour le 23 mars 2023.

Le studio français Cosmo Gatto a lui présenté davantage Aka, une aventure en open world mignonne à la direction artistique rappelant les films d'animation, dont la date de sortie vient d'être calée au 15 décembre sur Switch et PC.



Devolver Digital a ensuite révélé Pepper Grinder, un titre signé Ahr Ech qui verra le jour en 2023 sur Switch et PC, et prendra la forme d'un jeu d'action en side scrolling avec une héroïne armée d'une foreuse.

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, la suite du visual novel nous faisant suivre la vie d'un barista pas comme les autres, a été confirmé sur Switch, PS4 et Xbox One en plus de sa version PC, pour un lancement au printemps 2023.

Oni: Road to be the Mightiest Oni, déjà annoncé sur PC, PS4 et PS5, a révélé qu'il amènerait son aventure en 3D sur Nintendo Switch le 9 mars 2023, en même temps que les autres versions.

Desta: The Memories Between, nouvelle production des créateurs des Monument Valley, déjà disponible sur iOS et Android via Netflix, sortira sur Switch et PC début 2023.

A Space for the Unbound, un jeu d'aventure à l'esthétique pixel art dans une Indonésie rurale des années 90 pétrie de science-fiction, sortira le 19 janvier sur Switch, une date partagée avec les versions PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Cédric Babouche de Un je ne sais quoi a ensuite pris la parole pour déclarer que Dordogne, son aventure dessinée à l'aquarelle éditée par Focus Home Interactive, paraîtra sur Switch (et PC, PS4, PS5 et Xbox Series X|S) au printemps 2023.

Botany Manor, le jeu de gestion et d'énigmes dans un jardin reposant, a aussi été confirmé sur Switch en plus de sa version PC pour 2023.

Bonte Avond a dévoilé que le jeu d'aventure autour d'un bouffon Once Upon a Jester verrait le jour sur Switch... dès aujourd'hui via l'eShop ! La version PC devrait suivre rapidement.

Rogue Legacy 2 sortira aussi sur l'eShop ce 9 novembre, quelques mois après son arrivée sur Xbox et PC.

Blanc, annoncé lors d'un Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, a vu sa date de sortie calée au 14 février 2023 sur Switch et PC.

Un montage est ensuite venu montrer WrestleQuest, prévu pour mai 2023, Wobbledogs Console Edition, confirmé pour le 17 novembre, Storyteller, production d'Annapurna Interactive datée au 23 mars 2023, l'alléchant World of Horror à venir l'été prochain, Curse of the Sea Rats qui paraîtra au début de l'année prochaine et Inscryption, dont le portage sera effectif sur l'eShop le 1er décembre.

Nous avons ensuite vu A Little to the Left, jeu de réflexion cosy nous demandant d'empiler des objets en évitant un chat espiègle, qui sort également aujourd'hui sur Switch, au lendemain de sa parution sur PC.

Enfin, Sports Story, la suite de Golf Story mêlant sport et jeu de rôle, a été confirmée pour décembre 2022 sur l'eShop.

