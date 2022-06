Desta: The Memories Between, un voyage onirique sur fond de batailles de balles annoncé par les créateurs de Monument Valley

Connu pour Alba: a wildlife adventure et surtout les Monument Valley, ustwo games s'est fait une réputation sur les expériences originales et relaxantes. Il y aura encore un peu de cela dans le cadre de son nouveau jeu révélé lors du direct Day of the Devs du Summer Game Fest, Desta: The Memories Between.

Il s'agira d'un rogue-like narratif axé sur les personnages, qui explorera les thématiques des relations brisées, des non dits et de l'exploration de ses rêves. L'héroïne Desta visitera le monde mystérieux d'Infinite Dream nuit après nuit, rempli d'orbes lumineux et de vestiges morcelés symbolisant son passé et ses relations inabouties. Les parties prendront la forme de batailles tactiques de balles au tour par tour, où nous devrons réaliser des tirs qui varieront et évolueront au fil de nos sommes. Desta croisera des personnages doublés et dotés de capacités exceptionnelles lors de son voyage surréaliste, vanté comme unique et rejouable.

Le concept est aussi déroutant qu'intéressant, et sera jouable à partir du premier trimestre 2023 sur PC via Steam.