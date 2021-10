Dordogne : un report et un éditeur français pour le jeu en Nouvelle-Aquitaine

L'année dernière, Un je ne sais quoi et Umanimation présentaient en bonne et due forme Dordogne, un jeu d'aventure suivant Mimi fouillant la maison de sa grand-mère décédée, en Nouvelle-Aquitaine évidemment. Un titre français prévu normalement pour cette année, mais il sera un peu en retard.

Il faut dire que 2021 touche bientôt à sa fin, les studios annoncent donc que Dordogne sortira en 2022. Cependant, le titre s'est trouvé un éditeur de renom, français lui aussi, en la personne de Focus Entertainment. L'éditeur se chargera donc de distribuer le jeu « courant 2022 » sur ordinateurs et consoles, laissant entendre que Dordogne ne sortira pas uniquement sur PC et Nintendo Switch comme initialement annoncé. Aymeric Castaing, président d'Umanimation Group, commente :

Nous sommes ravis d'avoir la confiance et le soutien d'un éditeur comme Focus. Leur expérience et leur aura à l'international sont des facteurs déterminants qui nous confortent dans l'idée qu'ensemble nous saurons faire de Dordogne un succès certain. Avec cette coproduction, nous nous engageons avec encore plus de ferveur dans notre volonté de création d’Histoires Interactives. Dordogne, accompagné de Focus Entertainment en porte les fondations.

Cédric Babouche, réalisateur et CCO d'Umanimation, rajoute :

Enfin, Yves Le Yaouanq, Chief Content Officer de Focus Entertainment, conclut :

Avec ce partenariat sur Dordogne, Focus démontre une fois de plus son soutien actif et historique à la scène francophone, mais également sa volonté constante de proposer des titres singuliers et vecteurs d’émotion. Singuliers, comme Cédric Babouche et Aymeric Castaing, tous deux issus du cinéma d’animation, et dont l’expertise et le talent ont permis de transposer leur univers d’aquarelle, peinte à la main, en jeu vidéo riche, vibrant. Emotion également, avec une narration forte, immersive, douce et nostalgique, entre passé et présent, où se confrontent nos rêves et peurs d’enfants, puis nos envies et regrets d’adultes. Au-delà du jeu, plus qu’une rencontre, c’est un échange, entre les équipes d’Umanimation et de Focus, une collaboration qui se fait également autour de valeurs et d’ambitions partagées.