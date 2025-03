Dordogne : le studio derrière le jeu français ferme ses portes

En 2023, les studios français Umanimation et Un je ne sais quoi lançaient Dordogne, un jeu d'aventure narratif qui se démarquait par ses décors en aquarelle. Le titre était édité par Focus Entertainment et avait même reçu le prix de l'Excellence visuelle aux Pégases 2024, mais près de deux ans plus tard, l'un des développeurs annoncent une mauvaise nouvelle.

Sur LinkedIn, le PDG et fondateur Aymeric Castaing annonce la fermeture d'Umanimation, développeur de Dordogne. Le jeu d'aventure n'a pas rencontré assez de succès, comme il l'explique :

Pas de revenus pour notre jeu. Pas de contrat pour le prochain. Pas d'investisseurs.

Game over. MOCA SAS, la société qui gérait la marque UMANIMATION est désormais fermée. Mes premiers remerciements vont à mon équipe. De celle qui est partie en début d'année dernière, à celle qui est restée jusqu'à la dernière heure. Merci. Vous savez que je serai toujours là pour vous.

Malgré le soutien d'un gros éditeur comme Focus Entertainment et une distribution sur toutes les plateformes (PC, PlayStation, Xbox, Switch et même iOS), Dordogne n'a pas réussi à rencontrer suffisamment de succès pour qu'Umanimation survive et le studio n'a visiblement pas trouvé de financement pour un nouveau projet.

