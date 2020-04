Dordogne : un superbe jeu d'aventure dans la campagne française confirmé sur PC et Switch

Le jeu vidéo à la française est reconnu pour ses qualités, avec de grands noms de créateurs au sein de notre pays. Mais rares sont les projets à s'intéresser à notre territoire. C'est pourtant ce que prévoit de faire Un je ne sais quoi avec Dordogne, un projet annoncé l'an dernier, mais officiellement confirmé pour les PC et Switch cette semaine.

Cette aventure narrative nous fera suivre Mimi, partie visiter la maison de sa défunte grand-mère en Nouvelle-Aquitaine. En fouillant la demeure et les alentours, elle va revivre des souvenirs d'enfance et se souvenir des belles paroles de son aïeule.



Dordogne est un jeu d'aventure narratif dans lequel vous incarnez Mimi, une jeune femme de 32 ans, qui explore la maison de sa grand-mère récemment décédée. En souvenir de leurs moments passés ensemble durant les étés de sa jeunesse en Dordogne, sa grand-mère lui a laissé des lettres et des puzzles à résoudre afin de lui rappeler l’importance de profiter de la vie.

Dans cette région pleine de couleurs, de senteurs et de sentiments, Mimi se replongera dans ses souvenirs d'enfance et retrouvera son regard de jeune fille qui s'émerveillait sur tout.

Dordogne se déroule sur deux temporalités : le présent et le passé. Dans le présent, vous suivez Mimi qui explore les pièces de la maison de sa grand-mère. Dans le passé, vous aidez Mimi alors qu'elle n’était qu'une enfant à explorer la Dordogne et à accomplir des quêtes. Ces dernières seront utiles et pertinentes pour Mimi adulte dans le présent.

En plus des puzzles que les deux versions de Mimi devront résoudre, vous collectez des photos, des sons, des objets et des mots pour créer le journal personnel de Mimi. Celui-ci est l'incarnation physique des souvenirs de la jeune Mimi et de ses étés passés avec sa grand-mère en Dordogne.