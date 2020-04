Commander '85 : une campagne Kickstarter pour le jeu d'aventure dans le passé

Ultimate Games et The Moonwalls viennent de lancer il y a quelques jours une campagne de financement participatif sur Kickstarter afin de récolter des fonds pour développer Commander '85, un jeu d'aventure se déroulant dans les années 80. Les studios recherchent un peu plus de 5 200 € et ont déjà récolté 2 425 € à l'heure actuelle.

Commander '85 se déroule donc en pleine Guerre Froide, alors que le personnage incarné par le joueur reçoit pour son anniversaire le dernier micro-ordinateur à la mode, le Commander '85, équipé d'une intelligence artificielle de pointe. Le scénario du jeu de The Moonwalls n'est pas encore très précis, il promet plusieurs fins différentes à débloquer en fonction des choix effectués pendant l'aventure, avec le devoir de sauver le monde de la Guerre Froide, de découvrir le secret derrière les ordinateurs Commander et même de lever le voile sur l'incident de Roswell. Quoi qu'il en soit, le titre semble fortement s'inspirer du film Wargames, où la gestion des missiles nucléaires américains est confiée à une intelligence artificielle.

La campagne de financement participatif de Commander '85 est active jusqu'au 9 mai prochain, et si tout se passe bien, le jeu sortira en fin d'année 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.