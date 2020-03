Gamedec : 10 minutes de gameplay et une campagne Kickstarter pour le jeu narratif cyberpunk

C'est l'été dernier, à l'occasion de la gamescom 2019, qu'Anshar Studios dévoilait Gamedec, un jeu de rôle narratif prometteur, adaptatif et prenant place dans un univers futuriste cyberpunk. Le titre a eu droit cette semaine à une longue vidéo de gameplay pour accompagner le lancement d'une campagne de financement participatif.

Eh oui, Anshar Studios est à la recherche de 45 796 € avant le 28 avril prochain pour financer Gamedec, et le titre semble attirer les joueurs, il a déjà récolté 31 315 € grâce à plus de 870 contributeurs. Pour rappel, Gamedec est un jeu de rôle narratif et adaptatif, où les choix des joueurs auront des conséquences tout au long de l'aventure. Ambiance cyberpunk oblige, il s'agira d'enquêter sur des conspirations et des mondes virtuels.

Gamedec est attendu dans le courant du mois de décembre 2020 sur PC, mais vous le savez bien, les projets financés grâce à la communauté sont rarement à l'heure.