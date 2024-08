Dead Rising Deluxe Remaster : 10 minutes de gameplay et une date de sortie pour l'édition physique

Capcom met le paquet pour Dead Rising Deluxe Remaster, un remake de son jeu d'action développé à l'aide du RE Engine. Le titre a été présenté en détail le mois dernier, le studio japonais est déjà retour avec une vidéo Director's Report pleine de gameplay. Capcom en profite pour préciser la date de sortie de l'édition physique.

Si le jeu sera disponible dès le mois prochain en version numérique, il faudra patienter jusqu'au 8 novembre 2024 pour mettre les mains sur l'édition physique de Dead Rising Deluxe Remaster sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Dans la vidéo ci-dessus, le producteur Kei Morimoto et le réalisateur Ryosuke Murai nous montrent une longue séquence de gameplay pour expliquer les améliorations et nouveautés de ce remake.

La date de sortie de Dead Rising Deluxe Remaster est fixée au 19 septembre 2024 en version numérique sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez précommander le remake contre 44,99 € sur Gamesplanet.

