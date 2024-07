Dead Rising Deluxe Remaster : le remake qui ne dit pas son nom daté, Capcom fait le point sur ses nouveautés

La semaine dernière, Capcom nous a bien surpris en annonçant Dead Rising Deluxe Remaster, une version améliorée de la toute première aventure de Frank West (revenu dans le quatrième épisode) parue en 2006 et qui avait déjà eu droit à sa version HD en 2016. Dès le départ, l'impression donnée était davantage celle d'un remake que d'une remastérisation et l'éditeur a joué sur cela au cours de sa présentation du Capcom Next : Été 2024 de cette nuit, sans toutefois trancher définitivement la question... Quoi qu'il en soit, nous avons eu droit au plein d'informations à son sujet, entre date de sortie, détail des nouveautés et éditions.

Dead Rising Deluxe Remaster est donc attendu le 19 septembre sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam), avec une sortie au format numérique au choix en édition standard à 49,99 € ou Deluxe à 59,99 €. Notez toutefois qu'une version physique est prévue, mais pas avant novembre. Si de nombreuses améliorations listées ci-dessous sont au rendez-vous, les développeurs ont tenu à préserver l'expérience de base, Frank West aura donc toujours 72 heures pour lever le mystère de l'invasion de zombies dans le centre commercial de Willamette. Le directeur artistique Satoshi Takamatsu a évoqué le fait qu'à l'époque l'accent avait été mis sur la quantité plutôt que la qualité pour les ennemis, contrairement à un Resident Evil. Désormais, avec le RE Engine, il est possible de proposer les deux, avec un éclairage en temps réel. Les animations ont toutefois été peu retouchées pour garder le côté comique. Et avec 14 langues pour les textes et 9 pour l'audio, les joueurs du monde entier devraient pouvoir en profiter dans de bonnes conditions.

Rendu visuel amélioré - Le Willamette Parkview Mall envahi par des hordes de zombies réalisé comme jamais auparavant en résolution 4K avec un taux de rafraîchissement de 60 fps.

- Le Willamette Parkview Mall envahi par des hordes de zombies réalisé comme jamais auparavant en résolution 4K avec un taux de rafraîchissement de 60 fps. Modèles de personnages mis à jour - Dead Rising Deluxe Remaster introduit de nouveaux modèles de personnages pour Frank West, les Psychopathes, les personnages non-joueurs comme Brad, Jessie, Isabela et la bien-aimée Madonna, les survivants de l'épidémie et les vagues de zombies apparemment intarissables !

- Dead Rising Deluxe Remaster introduit de nouveaux modèles de personnages pour Frank West, les Psychopathes, les personnages non-joueurs comme Brad, Jessie, Isabela et la bien-aimée Madonna, les survivants de l'épidémie et les vagues de zombies apparemment intarissables ! Doublage - Pour la première fois, Dead Rising Deluxe Remaster est proposé avec un doublage français intégral pour tous les personnages. Le jeu contiendra également des sous-titres en 14 langues.

- Pour la première fois, Dead Rising Deluxe Remaster est proposé avec un doublage français intégral pour tous les personnages. Le jeu contiendra également des sous-titres en 14 langues. Amélioration de confort de jeu - De nombreux ajustements et fonctionnalités très demandés ont été ajoutés :

- De nombreux ajustements et fonctionnalités très demandés ont été ajoutés : Frank West peut désormais se déplacer tout en visant !



Les photojournalistes en herbe peuvent personnaliser leurs créations grâce à des filtres pour obtenir les photos les plus « glam » de leurs zombies préférés !



Dead Rising Deluxe Remaster dispose désormais d' une fonction de sauvegarde automatique ! Et pas d'inquiétude, les sauvegardes manuelles sont toujours disponibles pour ceux qui ressentent le besoin de souffler un peu avant le prochain round ;

! Et pas d'inquiétude, les sauvegardes manuelles sont toujours disponibles pour ceux qui ressentent le besoin de souffler un peu avant le prochain round ;

Toutes les interactions avec les personnages non-joueurs et les survivants sont désormais entièrement doublées ;



Comportements des personnages non-joueurs nouveaux et améliorés !



Éclairage et effets d'ombres en temps réel ;



Des commandes plus intuitives et plus conviviales ;



Nouvelle interface utilisateur optimisée.

Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes sur le PlayStation Store, le Microsoft Store et Steam.

Bonus de précommande Ce pack contient des tenues pour Frank ainsi que des musiques qui peuvent être jouées dans le centre commercial. Tenue : Frank West 2006 (Dead Rising)

Musique : Dreams of Yore (Mall Music 2 arranged)

Tenue : Chuck Greene (Dead Rising 2)

Musique : Super Shopper (Dead Rising 2)

Tenue : Abeille du Willamette Parkview Mall (Dead Rising)

Musique : Happy Flight! (Mall Music 6 arranged) Vous pouvez changer de tenue en jeu au vestiaire de la salle de sécurité.

Vous pouvez changer la musique depuis l'écran des options en choisissant « Changer la musique du centre commercial ».

Les bonus de précommande seront éventuellement vendus séparément à une date ultérieure. Édition numérique Deluxe Jeu principal

Tenues et musiques : Pack Willamette Parkview Mall

Tenues et musiques : Pack Héros de Resident Evil

Tenues et musiques : Pack Ennemis de Resident Evil

Tenues et musiques : Pack Mega Man

Tenues et musiques : Pack Combattants de Capcom

Si vous êtes curieux, le Dead Rising original est vendu 8,99 € chez Gamesplanet. Tout un tas de visuels de Dead Rising Deluxe Remaster est à retrouver en page suivante.