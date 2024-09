Dead Rising Deluxe Remaster : les tests sont là, de belles notes pour la presse anglophone ?

C'est ce jeudi que sortira Dead Rising Deluxe Remaster, une version modernisée du jeu d'action de Capcom, qui a tout d'un véritable remake. En attendant de retrouver Frank West dans un centre commercial infesté de zombies, la presse anglophone livre son verdict dès aujourd'hui.

Les notes sont globalement très positives, les journalistes et testeurs ont vraiment apprécié Dead Rising Deluxe Remaster. Le gameplay est toujours aussi fun, les améliorations rendent le jeu plus agréable à parcourir et les graphismes modernisés font du bien à la rétine. Bon, le titre aurait pu être techniquement plus joli et certains testeurs regrettent que quelques changements suppriment un peu de défi.

La date de sortie de Dead Rising Deluxe Remaster est fixée au 19 septembre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 59,99 € sur Amazon.