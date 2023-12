Skull and Bones dévoile sa nouvelle date de sortie sur fond de canonnade et Wellerman, et 10 minutes de gameplay

En plus de nous avoir régalé avec un nouvel aperçu de Prince of Persia: The Lost Crown, Ubisoft a aussi montré rapidement un autre de ses jeux à venir cette nuit durant les Game Awards 2023. Oui, Skull and Bones a eu droit à une nouvelle bande-annonce servant à introduire sa nouvelle et, espérons-le, dernière date de sortie. Cela aurait pu être une surprise, si elle n'avait pas fuité la semaine dernière...

C'est donc bien le vendredi 16 février 2024 que Skull and Bones devrait enfin prendre le large sur PS5, Xbox Series X|S et PC. L'accès anticipé de trois jours a également été confirmé pour les joueurs qui craqueront pour l'édition Premium, dont le contenu reste sinon identique à celui présenté à l'époque, ou pour les abonnés à Ubisoft+. Bon, vu la longue attente, le commun des loups de mer n'est clairement plus à ça près. La vidéo sur fond d'une reprise bien sombre de Soon May The Wellerman Come met l'accent sur la possibilité de jouer à trois en coopération pour conquérir les océans, avec des batailles navales faisant parler la poudre à canon, que ce soit face à des flottes ennemies ou des forts. Nous aurons également affaire à des mythes maritimes, dont une gigantesque créature prête à nous croquer.

Si cela ne vous suffit pas, une bande-annonce de gameplay longue de plus de 10 minutes est là pour nous montrer les divers aspects du jeu actuel. Et si vous souhaitez essayer le jeu par vous-même, une nouvelle bêta fermée va être organisée sur PC (Ubisoft Connect et Epic Games), mais aussi PS5 et Xbox X|S cette fois, du 15 au 18 décembre. Vous pouvez tenter d'y participer en vous rendant sur le site officiel.

Vous pouvez précommander Skull and Bones à la Fnac à partir de 79,99 € avec un steelbook offert ou dès 69,99 € chez Cdiscount.