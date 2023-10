Skull and Bones : une nouvelle période de sortie dévoilée, enfin le bout du tunnel ?

Skull and Bones. Rien qu'évoquer le nom du jeu fait sourire les joueurs, et pour cause, le titre développé par Ubisoft se fait attendre depuis de longues années, le studio l'ayant repoussé à maintes reprises. D'ailleurs, Ubisoft promettait de dévoiler la date de sortie « prochainement... c'était en janvier, peu après un nouveau report.

Skull and Bones a quand même eu droit à une bêta fermée sur PC en août dernier, et lors de son dernier bilan financier, Ubisoft a redonné des nouvelles de son jeu multijoueur avec des pirates. Désormais, Skull and Bones est attendu dans le courant du quatrième trimestre fiscal 2023-2024, soit entre janvier et mars 2024. Cette fois, c'est la bonne ?

Skull and Bones est pour rappel attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander sur Amazon, Cdiscount et la Fnac, puis vous armer de patience.