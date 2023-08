Skull and Bones : le contenu, les récompenses et les configurations requises de la bêta fermée sur PC détaillés

En voilà un qui s'était bien fait oublier du côté d'Ubisoft. Un temps prévu pour une sortie le 8 novembre 2022, Skull and Bones a ensuite été repoussé au 9 mars 2023, avant de carrément ne plus avoir de date précise. Lors du dernier Ubisoft Forward en juin, c'est une vidéo avec un air de chant marin qui nous redonnait vaguement de ses nouvelles. Nous apprenions alors qu'une bêta fermée aurait lieu du 25 au 28 août sur consoles et PC, sauf la mention des PS5 et Xbox Series X|S a vite été retirée. Cette phase d'essai refait parler d'elle à présent, avec la confirmation que seuls les joueurs sur ordinateurs pourront en profiter...

Outre les quelques phases de gameplay de la courte vidéo servant de bande-annonce à cette bêta fermée, le site officiel du jeu nous apprend tout ce qu'il faut savoir en vue de prendre la mer dans de bonnes conditions, du moins pour les chanceux sélectionnés. Elle aura donc lieu du vendredi 25 août à 4h00 jusqu'au lundi 28 août à 9h00, avec un préchargement disponible le 22 août à 12h00. Seul Ubisoft Connect sera utilisé pour y accéder et l'anglais en sera l'unique langue. Si vous avez été sélectionné, vous pourrez également inviter jusqu'à deux amis à participer, qui devront évidemment disposer d'une configuration leur permettant de faire tourner la bêta. Et il va falloir du bon matos pour cela, en témoigne les recommandations de l'éditeur :

Minimum Recommandé Recommandé 2K Recommandé 4K Résolution 1080p à 30 fps 1080p à 60 fps 1440p à 60 fps 2160p à 60 fps Système d'exploitation Windows 10 Windows 10 / Windows 11 Windows 10 / Windows 11 Windows 10 / Windows 11 Processeur Intel Core i7-4790, AMD Ryzen 5 1600 ou mieux Intel Core i7-8700K, AMD Ryzen 5 3600 ou mieux Intel i7-9700K, AMD Ryzen 5 5600X ou mieux Intel Core i5-11600K, AMD Ryzen 5 5600X ou mieux RAM 8 Go (en double canal) 8 Go (en double canal) 16 Go (en double canal) 16 Go (en double canal) Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go), AMD Radeon RX 570 (8 Go) ou mieux NVIDIA RTX 2070 (8 Go), AMD Radeon RX 5700 XT (8 Go) ou mieux NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Go), AMD Radeon RX 6800 (16 Go) ou mieux NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 Go) ou AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go) Stockage 65 Go (SSD recommandé) 65 Go (SSD recommandé) 65 Go (SSD requis) 65 Go (SSD requis)

En termes de contenu jouable, la bêta fermée transportera les joueurs au repaire de Sainte Anne sur l'Île rouge, dirigé par John Scurlock. Il sera possible d'y interagir avec les autres joueurs, de créer un navire, des armes et de l'équipement par le biais des artisans locaux, et d'accéder à un entrepôt pour y stocker du loot, vendre des marchandises et réparer notre embarcation. Toute la partie du monde associée et la côte africaine seront accessibles, où différentes factions mouilleront, pouvant aussi bien être pacifiques que devenir des ennemis. Il faudra également veiller à l'équipage sous peine de mutinerie tout en cherchant à exploiter la moindre opportunité pour devenir riche et faire augmenter le niveau d'Infamie (Boucanier au maximum pour la bêta). Une fois atteint ce palier, une notification in-game récompensera les marins d'eau douce par un nouveau navire et de puissants équipements. Des contrats de la quête principale seront également disponibles (jusqu'à Exterminate the Rat), servant de guide pour se bâtir une réputation.

Vous trouverez ci-dessous une liste de récompenses disponibles.

Emote Spoken For

Obtention : crafter et voguer sur le Bedar.

Set Pionnier (Set navire de vanité) incluant les Voiles de Pionnier (coloris), les Couleurs du Voyageur (coloris), les Motifs de Pionnier (motif de voile), l'Emblème de Pionnier (emblème de navire) et Le Pionnier (titre de navire).

(Set navire de vanité) incluant les Voiles de Pionnier (coloris), les Couleurs du Voyageur (coloris), les Motifs de Pionnier (motif de voile), l'Emblème de Pionnier (emblème de navire) et Le Pionnier (titre de navire). Obtention : compléter un évènement du monde (The DMC Dispatch sera disponible).

Feu d'artifice de bienvenue

Atteindre le rang d'Infamie Boucanier (niveau 6).

Enfin, sachez qu'il n'y aura aucun NDA, il sera donc possible de streamer vos parties, ce qu'encourage évidemment Ubisoft puisque cela fera de la pub gratuite au jeu. Skull and Bones est toujours disponible en précommande sur Amazon, bien que nous ne sachions pas quand il sortira.