Skull and Bones : une bêta ouverte avec des bonus et un tas de contenu gratuit pour l'Année 1

Cette fois, c'est (sans doute) la bonne pour Skull and Bones ! Dévoilé à l'E3 2017, le jeu d'Ubisoft avec des bateaux pirates a été repoussé de très nombreuses fois, mais il doit normalement arriver le mois prochain sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération.

Pour bien se préparer, le développeur annonce qu'une bêta ouverte aura lieu du 8 au 11 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. La progression sera limitée, mais la sauvegarde pourra être transférée dans la version finale et les joueurs pourront même profiter du jeu en cross-play et cross-progression, le but étant évidemment de voir comment les serveurs tiennent le coup avec de nombreux pirates en mer. En participant à la bêta ouverte, les joueurs obtiendront même du contenu bonus, à savoir un skin de canon, des éléments cosmétiques pour leur navire, un lémurien de compagnie et une emote.

Skull and Bones a été pensé comme un jeu live service, il aura donc droit à du contenu inédit régulier après sa sortie, Ubisoft dévoile déjà le programme de l'Année 1 - L'Essor des Kingpins. Une première année de contenus additionnels avec quatre Saisons qui permettront d'affronter des Pirates Légendaires, de participer à des Évènements du Monde et de débloquer des éléments cosmétiques pour son navire. Les joueurs vont ainsi se batailler en mer contre Philippe La Peste dans Raging Tides, les Jumeaux Hubac dans Chrorus of Havoc, Li Tian Ning dans Into the Dragon's Wake puis un rival mystérieux dans Shadows of the Deep. Une roadmap présentée en vidéo et résumée en image :

Ubisoft précise que chaque Saison de Skull and Bones durera 12 semaines, le contenu sera totalement gratuit, les classements en ligne seront réinitialisés chaque Saison, contrairement à la progression qui sera conservée. La date de sortie de Skull and Bones est fixée au 16 février 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.