Skull and Bones dévoile son Année 2 avec de gros navires, des combats terrestres et un tas de nouveautés

Lancé avec des années de retard, présenté comme un jeu AAAA par Yves Guillemot et proposant pourtant une expérience de jeu très moyenne au lancement, Skull and Bones accueille quand même du contenu régulièrement depuis sa sortie. Ubisoft n'a pas abandonné son jeu live service, l'Année 1 a été riche en nouveautés et les développeurs présentent cette semaine l'Année 2... qui donne vraiment envie de retélécharger le jeu !

La Saison 1 de l'Année 2 est déjà lancée, Montée vers le Chaos suivra l'affrontement entre la Société Marchande Batave et la Compagnie Royale française. Du côté des fonctionnalités, Ubisoft dévoile l'Optimisation d'objet, qui permet d'améliorer son butin, en l'échange de matériaux et d'argent. Skull and Bones accueille également les Niveaux de Monde, rendant les défis plus difficiles, pour un butin évidemment meilleur. Un navire de siège moyen fait son apparition, doté d'une grosse puissance de feu, les développeurs vont améliorer la Timonerie pour produire davantage d'objets, un nouvel arbre d'amélioration de l'empire est disponible et les niveaux de manufactures et de pièces de huit ne seront plus réinitialisés après cette Saison.

Ubisoft dévoile également les Marées mortelles, un nouveau mode de jeu PvP qui sera disponible à la mi-Saison. Bon, le studio ne réinvente pas la roue, il s'agira d'un mode de jeu en équipes où les joueurs devront capturer des points sur l'océan avant les adversaires, il sera quand même possible d'utiliser des capacités spéciales uniques pour couler les ennemis, avec des navires prédéfinis (l'équipement reste personnalisable) sur des cartes inédites. Le contenu débloqué dans ce mode sera utilisable dans le mode principal et l'expérience gagnée fera progresser l'Infamie et le Passe du Contrebandier.

Skull and Bones accueillera de gros navires tout au long de cette Année 2, avec d'abord la frégate pendant la Saison 2. Ubisoft tease déjà la Saison 3, Cran et Gloire, qui sera disponible cet automne avec un nouveau chef de guerre à vaincre. Pour cela, les joueurs pourront sauver des officiers, transformant certains membres d'équipage en personnages uniques avec des avantages, liés à la réparation, aux dégâts ou à la vitesse de navigation. Comme si cela ne suffisait pas, Ubisoft dévoile une nouvelle fonctionnalité qui se fait désirer depuis... l'annonce du jeu il y a huit ans. Les joueurs de Skulls and Bones vont enfin pouvoir se lancer dans des combats terrestres ! Enfin, la Saison 4, L'Œil de la Bête sera lancée cet hiver avec l'apparition du kraken, une créature fantastique colossale qui pourra faire de lourds dégâts avec ses tentacules et envoyer des crachats sur les navires. Charmant. La Guilde des chasseurs sera là pour éliminer des créatures marines sur le boutre de chasseur, afin de récolter de la viande rare à vendre ou cuisiner. Du côté des gros navires, la corvette fera son apparition, un bateau (sans V8) conçu spécialement pour pouvoir déployer le boutre en mer.

Ubisoft annonce au passage qu'un patch pour PS5 Pro sortira bientôt, mais aucun détail n'a été donné sur les améliorations techniques. Si vous ne possédez pas le jeu, sachez que Skull and Bones sera jouable gratuitement du 17 au 21 avril prochain, le titre sera même disponible à l'achat en promotion sur les boutiques numériques. Sinon, la version physique est bradée à partir de 19,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

