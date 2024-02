RUMEUR sur Skull and Bones, un échec commercial pour le jeu d'Ubisoft

En même temps, pour avoir tester la bêta, c'était franchement pas terrible... Les combats contre les autres navires sont mous et bien trop assistés...

J'ai testé 30 minutes et j'ai désinstallé.

Le plus triste, c'est qu'Ubisoft est capable de faire un bon jeu sur la piraterie, Assassin's Creed Black Flag en est le parfait exemple...

En vrai, juste un remaster de celui-ci, en virant le côté "assassin" et en ajoutant du multijoueur, ça aurait été plus que suffisant...