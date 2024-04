CD Projekt (Cyberpunk, The Witcher) se moque d'Ubisoft et Skull and Bones

En début d'année, Ubisoft lançait enfin Skull and Bones, un jeu multijoueur avec des bateaux pirates. Yves Guillemot, PDG du studio, parlait avant la sortie d'un jeu AAAA, encore plus ambitieux que les déjà très ambitieux titres AAA, blockbusters du jeu vidéo. Bon, Skull and Bones a été lancé, Ubisoft n'a pas évoqué les ventes ou le nombre de joueurs, mais d'après certaines informations, ce serait un échec.

Le terme de jeux AAAA va-t-il s'immiscer dans l'industrie vidéoludique ? C'est ce qu'a demandé StockWatch à Karolina Gnaś, vice-présidente des relations avec les investisseurs chez CD Projekt, lors d'un long entretien. Le journaliste a ainsi rappelé la formule AAAA utilisée pour Skull and Bones, demandant à Karolina Gnaś si CD Projekt allait quant à lui continuer à parler de jeux AAA pour le Project Orion, la suite de Cyberpunk 2077 déjà très ambitieuse et prometteuse. La réponse sonne comme un tacle glissé par-derrière sur Ubisoft :

Le notre sera un AAAAA ;)

Après les triples A, les quadruples A (formule déjà utilisée par Striking Distance Studios pour The Callisto Protocol, lui aussi un échec commercial), place aux quintuples A ! La phrase de Karolina Gnaś est évidemment à prendre sur le ton de l'humour, le smiley en rajoute une couche, mais pas sûr qu'Ubisoft et Yves Guillemot apprécient. Lors de l'interview, elle était accompagnée du CFO Piotr Nielubowicz, lui aussi d'humeur taquine, ne manquant pas de critiquer (indirectement cette fois) le modèle économique de Dragon's Dogma 2.

Pour rappel, CD Projekt a déjà affirmé que Cyberpunk 2077 était « juste l'échauffement », autant dire que le Project Orion promet d'être dantesque. Mais avant lui sortira The Witcher 4, premier volet d'une nouvelle trilogie avec des Sorceleurs. D'ici là, vous pouvez retrouver Cyberpunk 2077: Ultimate Edition à partir de 59,98 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et GOG.com.

