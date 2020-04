PUBG : le jeu narratif par Glen Schofield vise le niveau AAAA

PUBG Corporation, c'est avant tout le développeur de PlayerUnknown's Battlegrounds, mais c'est aussi un éditeur avec désormais plusieurs projets en cours. Le créateur du Battle Royale Brendan Green planche par exemple sur un titre qui veut repousser des frontières techniques, surnommé prologue.

Mais l'équipe qui nous intéresse cette semaine, c'est Striking Distance, dirigée par Glen Schofield, ancienne figure de Visceral Games et Sledgehammer Games. Elle œuvre sur un jeu narratif dans l'univers de PUBG. Dans un entretien avec VentureBeat, le chef du studio est revenu sur son envie de faire une expérience si ambitieuse qu'il la qualifie de AAAA, en opposition aux AAA qui désignent les grosses productions de l'industrie.

Nous avons un groupe chevronné. Nous espérons simplement faire quelque chose du niveau d'un AAA. Nous l'appelons en fait AAAA. Nous voulons aller au-delà et faire quelque chose de spécial.

Il a aussi évoqué sa relation avec CH Kim, le président de PUBG Corporation, qui lui a accordé toute sa confiance pour développer un jeu depuis San Ramon, en Californie.

Sa philosophie était : « Dites-nous quel jeu vous voulez créer et voyons si nous pouvons l'adapter librement dans ce monde que nous avons créé avec PUBG ». Mais construis un jeu et nous te laisserons tranquille. En fait, j'ai dû leur dire : « Hey, nous voulons des réunions avec vous ». Même lors des réunions importantes, ils peuvent faire une suggestion ou deux, mais CH dit toujours : « Mais c'est votre jeu. Vous décidez ce que vous voulez, ce que vous voulez faire ». [...]

J'approche chaque jeu un peu différemment. Celui-ci d'une manière inédite - il n'y a pas de licence. Je n'ai pas de Call of Duty ni de Seconde Guerre mondiale où je adapter le jeu que je veux à un cadre. Advanced Warfare a été celui qui m'a donné plus de liberté créative, mais encore une fois, vous saviez que c'était un style de jeu particulier. Celui-là, j'avais juste à me dire : « Quel est le jeu auquel je veux jouer ? »