As Dusk Falls : date de sortie proche et multijoueur original, le jeu narratif par des anciens de Quantic Dream de retour avec un trailer

Vous vous souvenez de As Dusk Falls ? Le premier jeu de Interior/Night, studio londonien mené par des anciens de Quantic Dream, avait été annoncé en juillet 2020 en tant que production des Xbox Game Studios. Il avait un peu disparu des radars depuis, mais les développeurs n'ont pas chômé.



Le projet a en effet été remontré au Xbox & Bethesda Games Showcase du jour avec plusieurs bonnes nouvelles. Déjà, un trailer nous a montré davantage son approche narrative, sa direction artistique et son scénario autour d'un braquage qui tourne mal, à vivre à travers 2 angles différents. L'aventure basée sur des choix sera d'ailleurs jouable seul, ou en multijoueur jusqu'à 8, grâce à une application permettant de voter pour le déroulement de la partie.

As Dusk Falls est en développement depuis huit ans. Le but de Caroline Marchal, CEO et Creative Director chez Interior/Night, était de créer une expérience interactive profonde accessible à toutes et tous, quel que soit le niveau, et que l’on puisse la partager avec celles et ceux que l’on aime. Inspiré par des séries de renom, le premier jeu d’Interior/Night est un récit sans compromis traitant de la famille, de la résilience et du sacrifice, qui sortira sur Xbox Series X|S, PC Windows et Steam, et qui sera disponible dans le Xbox Game Pass et le PC Game Pass le 19 juillet.

Cette histoire cinématographie prend vie grâce à la performance de ses actrices et acteurs, qui apparaissent à l’écran dans un style artistique magnifique. Tout ceci crée une expérience unique proche du roman graphique interactif.

Dans As Dusk Falls, vous aurez entre les mains les vies d’êtres humains loin d’être parfaits, mais auxquels l’on peut s’identifier, ce qui vous poussera à faire preuve d’empathie quant à leurs problèmes et leurs envies. Le titre commence en 1998 avec un braquage qui tourne mal dans une petite ville de l’Arizona. Vous devrez faire des choix qui auront un impact significatif sur la vie des personnages dans cette histoire se déroulant sur plusieurs décennies, contée à travers deux livres intenses :

Le sacrifice ou la survie : réussirez-vous à échapper à l’influence toxique de votre famille ? Que serez-vous prêt·e à sacrifier pour celles et ceux que vous aimez ? Serez-vous capable de surmonter votre passé ? Vos décisions influeront sur le destin des personnages.

Destins croisés : suivez deux familles tentant de survivre, de protéger leurs proches et de faire face aux défis qui découlent des erreurs des générations passées.

Une expérience à vivre ensemble : découvrez-en plus sur vous-même et sur celles et ceux avec qui vous jouez en coopération jusqu’à 8, en local, en ligne, ou en mélangeant les deux. L’application compagnon d’As Dusk Falls vous permet de faire des choix facilement : il suffit d’utiliser votre téléphone ou votre tablette afin de voter pour ou contre vos amis.

Recommencez l’histoire autant que vous le voudrez pour découvrir des conclusions très différentes pour les personnages et comprendre les nuances derrière chaque décision. Vos personnages réussiront-ils à survivre ? Quel type de personne deviendrez-vous ?