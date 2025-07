Dead Take : une date de sortie toute proche pour le jeu d'horreur, l'intégralité du casting dévoilée

Quelle est l'histoire de Dead Take ?





Surgent Studios n'a peut-être pas rencontré le succès escompté avec Tales of Kenzera: ZAU, mais le studio d'Abubakar Salim ne se laisse pas démonter et sortira prochainement Dead Take, un jeu d'horreur psychologique nous emmenant dans un manoir sur les collines d'Hollywood. Le titre suivra Chase Lowry à la recherche de son ami Vinny Monroe, qui a disparu après une fête dans la demeure. Le gameplay reprendra les mécaniques des escape rooms avec des puzzles à résoudre et des enregistrements vidéo à trouver pour découvrir les sombres secrets de l'industrie du divertissement.

Qui joue dans Dead Take ?





Il y a quelques jours, Surgent Studios dévoilait une partie du casting de Dead Take. Ben Starr (FF XVI, Clair Obscur: Expedition 33) incarnera Vinny Monroe, tandis que Neil Newbon (Baldur's Gate 3) jouera le rôle de Chase Lowry. Le développeur lève désormais le voile sur l'intégralité du casting, nous retrouverons ainsi Jane Perry (Baldur’s Gate 3, Dragon Age: The Veilguard) et Alanah Pearce (Cyberpunk 2077, V/H/S/Beyond) dans des rôles principaux, mais aussi Laura Bailey (The Last of Us: Part II, Marvel’s Spider-Man 2), Matthew Mercer (Critical Role, Final Fantasy VII: Rebirth), Sam Lake (Alan Wake II, Max Payne), Travis Willingham (Marvel Rivals, Star Wars Jedi: Fallen Order) et CDawgVA (Honkai: Star Rail, Card-En-Ciel) dans des caméos.

Quand sortira Dead Take ?





Édité par Pocketpair Publishing (Palworld), Dead Take sera disponible le 31 juillet 2025 sur PC, via Steam et l'Epic Games Store. D'ici là, vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.