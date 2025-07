Dead Take : deux acteurs bien connus des joueurs au casting du jeu d'horreur

Deux jeux d'horreur en développement chez Surgent





Surgent Studios s'est un peu cassé les dents sur Tales of Kenzera: Zau, un jeu d'aventure et de plateforme édité par EA Originals et qui n'a pas séduit les joueurs, malgré les tests positifs de la presse spécialisée (76/100 sur Metacritic). Le développeur a dû licencier des employés l'année dernière, mais il ne compte pas s'arrêter là. En plus d'un jeu horrifique dans l'univers de Tales of Kenzera: Zau, Surgent Studios développe un autre jeu d'horreur, édité par Pocketpair (développeur de Palworld).

Un jeu d'horreur qui critique l'industrie du divertissement





Dead Take avait été teasé le mois dernier avec une courte vidéo et une page Steam. Le titre nous fera suivre l'histoire d'un acteur explorant un manoir à la recherche d'un ami disparu. Le jeu veut critiquer l'industrie du divertissement, le fondateur du studio Abubakar Salim connaît bien ce milieu après avoir joué dans plusieurs séries (Black Mirror, Raised by Wolves, House of the Dragon).

Deux acteurs bien connus des joueurs au casting de Dead Take





Cette semaine, Surgent Studios dévoile les deux acteurs stars qui seront au casting de Dead Take. Deux comédiens déjà bien connus des joueurs, qui ont incarné ou doublé des personnages emblématiques :

Ben Starr : Clive Rosfield dans Final Fantasy XVI et Tekken 8, Khazan dans The First Berserker: Khazan, Verso dans Clair Obscur: Expedition 33 ;

Neil Newbon : Elijah Kamski dans Detroid: Become Human, Nicolas Ginovaef dans Resident Evil 3, Zéon dans Xenoblade Chronicles 3, Astarion dans Baldur's Gate 3.

Ben Starr et Neil Newbon incarneront respectivement Vinny Monroe et Chase Lowry, deux acteurs auditionnant pour le même rôle, un certain Willy. Un troisième personnage est teasé, mais l'identité de l'acteur/actrice est encore inconnue. Dans Dead Take, les joueurs devront trouver des extraits de vidéos en live action et les assembler pour comprendre ce qui se trame dans le manoir.

Quand sortira Dead Take ?





Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de le découvrir, car Surgent Studios assurent qu'il dévoilera la date de sortie Dead Take lors de sa prochaine prise de parole. En attendant, un nouveau teaser en live action vient d'être dévoilé pour mettre en avant les deux acteurs.

Dead Take est attendu dans le courant de l'année 2025, pour l'instant uniquement sur PC via Steam.