Dead Take : les développeurs de Tales of Kenzera: ZAU dévoilent un jeu d'horreur énigmatique

Surgent Studios et Abubakar Salim avaient de grandes ambitions pour Tales of Kenzera: ZAU, un jeu de plateforme et d'aventure édité par EA Originals, racontant une histoire très personnelle pour le fondateur du studio. Malheureusement, le succès commercial n'a pas été au rendez-vous, Surgent Studios a subi des licenciements, mais il ne compte pas se laisser abattre. En plus d'un autre jeu, plus horrifique, dans l'univers de Tales of Kenzera: ZAU, le développeur s'est associé à Pocketpair (Palworld) pour créer un jeu d'horreur à la première personne, dont voici le premier teaser :

Pour l'instant, la première vidéo de Dead Take ne nous apprend pas grand-chose, il faut se tourner vers la page Steam pour avoir davantage de détails. Le jeu d'horreur nous fera incarner un acteur, inquiet de la disparition de son ami et se rendant dans un manoir « sombre et opulent » pour le retrouver. Le titre promet une plongée « dans la corruption dorée de l'industrie du divertissement », il faudra résoudre des énigmes en assemblant des clips vidéo et enquêter sur ce lieu inquiétant.

Incarnez un acteur



Lancez-vous dans une histoire solo captivante, façonnée par des expériences réelles dans l'industrie du divertissement, et découvrez par vous-même le coût exorbitant de la création. En tant qu'acteur, parcourez le manoir pour reconstituer l'histoire et découvrir jusqu'où un puissant dirigeant est prêt à aller pour sceller son héritage. Plongez dans les recoins sombres des maisons et dans votre propre esprit, aux côtés d'étranges silhouettes humaines qui semblent hanter vos pas. Percez les secrets du manoir



Résolvez des énigmes basées sur des objets pour progresser au cœur de la maison, du portail d'entrée jusqu'au home cinéma. Au fil de votre progression, découvrez et montez les clips vidéo que vous trouvez pour découvrir ce qui s'est réellement passé entre ces murs. Infiltrez-vous dans les couloirs et montez ou descendez les escaliers pour découvrir le grand hall, la galerie d'art, la salle d'audition et bien plus encore dans ce jeu d'horreur psychologique à la première personne en solo. Dévoilez la façade scintillante



Découvrez un aspect de l'industrie du divertissement dont on ne parle qu'à voix basse, empli de cruauté et de ragots sordides, de souvenirs de rôles ratés, d'enregistrements d'audition troublants et de personnages mystérieux capables de faire ou de défaire votre carrière. Promenez-vous dans des salles 3D opulentes et méticuleusement conçues à la main, remplies d'outils et d'accessoires inspirés de véritables plateaux de tournage, accompagné par la musique originale glaçante du compositeur Ross Tregenza.

Abubakar Salim (Black Mirror, Raised by Wolves, House of the Dragon) a visiblement des choses à dire sur le milieu cinématographique, ce Dead Take change radicalement d'ambiance par rapport au premier jeu du studio, de quoi intriguer les joueurs. Dead Take est attendu en 2025 sur PC, via Steam. D'ici là, vous pouvez retrouver Tales of Kenzera: ZAU à 19,99 € sur Amazon.