Tales of Kenzera: ZAU, du gameplay virevoltant pour le metroidvania dans une nouvelle bande-annonce

Malgré son intitulé, Tales of Kenzera: ZAU n'a aucun lien avec la licence de RPG japonais de Bandai Namco. Dévoilé en décembre dernier durant les Game Awards, il s'agit d'un metroivania fort prometteur signé Surgent Studios, une entité montée par Abubakar Salim, un jeune acteur britannique que les joueurs connaissent surtout pour avoir prêté sa voix à Bayek dans Assassin's Creed Origins et qui a récemment pu être vu dans Napoleon en tant que Thomas Alexandre Dumas. C'est lui qui doublera le protagoniste Zau et qui narre la nouvelle bande-annonce diffusée dans le cadre du Xbox Partner Preview.

Ce récit autour du deuil mènera donc le jeune shaman Zau à Kenzera après avoir passé un marché avec le dieu de la mort Kalunga dans le but de ramener son Baba (père) à la vie. Mais pour cela, il va devoir terrasser trois dangereux esprits. Il pourra toutefois compter sur le pouvoir de masques (Lune et Soleil) pour progresser à travers ce monde labyrinthique. Deux pouvoirs sont rapidement présentés, à savoir la Pierre de Bamba pour geler les ennemis et l'eau et la Lance d'Akida, tandis que l'aperçu du menu montre les arbres de compétences liés aux deux masques. Au fil de son périple, Zau croisera également la route de PNJ et devra faire face à tout un tas de pièges et d'épreuves. Bref, les amateurs de metroidvania seront en terrain connu même si le dépaysement sera de mise compte tenu de la culture bantoue servant d'inspiration, que sans doute peu de joueurs connaissent.

Tales of Kenzera: ZAU est toujours attendu le 23 avril 2024 sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC. Un code de téléchargement pour cette dernière plateforme peut être acheté en réduction via Amazon au prix de 17,99 €.