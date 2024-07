Tales of Kenzera: Zau, Surgent Studios touché par des licenciements

Lors de la cérémonie des Game Awards 2023, nous découvrions Tales of Kenzera: Zau, un jeu de plateforme et d'aventure édité par EA Originals et développé par Surgent Studios. Un studio fondé par Abubakar Salim, qui s'est inspiré du décès de son père pour créer ce metroidvania en 2,5D.

Malheureusement, malgré cette histoire touchante et les très bons retours de la presse spécialisée et des joueurs au lancement de Tales of Kenzera: Zau en avril dernier, Surgent Studios annonce des licenciements. Dans un communiqué publié sur X (ex-Twitter), le studio confirme qu'une douzaine d'employés sont mis à la porte. Surgent Studios déclare :

Malheureusement, Surgent a rejoint le nombre croissant de studios de jeux touchés par les licenciements cette année, avec un peu plus d'une douzaine de personnes concernées. C'est une période difficile dans l'industrie du jeu vidéo, mais nous restons incroyablement fiers du travail de toute notre équipe sur Zau et des éloges qu'il a reçus de la part des critiques et des joueurs. Notre objectif est désormais de soutenir les personnes concernées, de poursuivre notre travail sur Zau et de regarder vers l'avenir avec nos prochains projets créatifs.

Abubakar Salim, fondateur de Surgent Studios, rajoute :

Cela fait profondément mal. Ce n'est pas la nouvelle que je voulais partager aujourd'hui. Je suis tellement fier de ce que l'équipe a accompli au cours de ces 4 années. Quand les choses devenaient difficiles, chacun d’entre eux était si fort que c’était inspirant. Donc, annoncer cette nouvelle aujourd’hui est vraiment nul. Je sais que nous ne sommes pas seuls ici, mais cela ne rend pas les choses plus faciles. L’objectif est désormais de continuer à soutenir les personnes touchées de toutes les manières possibles. Je répondrai à cela avec des liens vers les messages des membres de notre équipe concernés. Si vous avez des opportunités disponibles ou si vous connaissez des opportunités, pensez à ces personnes incroyablement talentueuses.

Abubakar Salim met en avant des comptes X ou LinkedIn des employés licenciés, à savoir le senior animator Chris Tarrant, l'artiste 3D principal Ty Jontz, les producteurs Phil Smy et Luke Hines, l'artiste 3D Joe Phillpot, le senior level designer Pete Brisbourne, le technical artist Jordan Smee et l'artiste VFX Chris Dunham. Espérons que tout le monde retrouve vite un travail dans l'industrie du jeu vidéo.

Si vous étiez passés à côté de Tales of Kenzera: Zau, vous pouvez le retrouver contre 14,99 € sur Amazon.