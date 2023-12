Tales of Kenzera: ZAU, un nouveau jeu d'aventure et de plateforme EA Originals inspiré d'une histoire tragique

Lors de la cérémonie des Game Awards 2023, le fondateur de Surgent Studios Abubakar Salim est monté sur scène pour présenter un jeu vidéo, une première pour le studio de production transmédia surtout spécialisé dans les films. Tales of Kenzera: ZAU est un jeu de plateformes et d'aventure inspiré de sa propre histoire et du décès de son père, qui rêvait de créer un jeu d'action-aventure metroidvania.

Tales of Kenzera: ZAU est édité par EA Originals et suivra Zau, un jeune héros endeuillé par la disparition de son père mais qui va tout faire pour le ramener à la vie avec l'aide de Kalunga, le Dieu de la Mort. Un titre en 2,5D qui mettra en avant les pouvoirs cosmiques du jeune chaman guerrier dans les terres de Kenzera. Le jeu s'inspire des contes bantous et sera aussi bien doublé en anglais qu'en swahili, langue d'Afrique de l'est.

Exécutez la danse du chaman. Retrouvez l’esprit de votre père. Un jeune garçon endeuillé entame la lecture d’un conte bantou écrit par son père défunt. Aventurez-vous sur les terres magnifiques et périlleuses de Kenzera en incarnant Zau, un jeune chaman qui passe un marché avec le Dieu de la mort pour ramener son Baba des ténèbres. Utilisez vos pouvoirs cosmiques et votre courage naissant pour progresser à travers des terres mythologiques inconnues. Autrefois pleine de vie, Kenzera est désormais remplie d’esprits ancestraux perdus. Tandis que Zau se rapproche de son objectif, il croise trois êtres puissants, redoutablement effrayants, mais étrangement familiers. Entrerez-vous dans la danse du chaman ? Conçu par Surgent Studios, le studio de divertissement fondé par l'acteur Abubakar Salim (Assassin's Creed : Origins, Raised by Wolves) et édité par EA Originals, Tales of Kenzera: ZAU vous entraîne dans un voyage émouvant inspiré des mythes foisonnants des cultures bantoues.

Abubakar Salim commente :

Pendant longtemps, j'ai eu du mal à trouver un moyen de raconter comment j’ai vécu mon deuil. Pouvoir le faire aujourd’hui à travers Zau qui partage le même chagrin, puis grandit et guérit dans Tales of Kenzera: ZAU me semble un moyen d’expression idéal. Pour moi, le jeu vidéo est le média le plus fort pour partager des histoires. Mon regretté père m’a fait découvrir ce média et quoi de mieux pour honorer sa mémoire, notre relation et notre amour qu’une telle expérience ? Je suis extrêmement reconnaissant et fier de l'équipe artistique qui a participé au développement de Surgent Studios et je suis vraiment ravi qu'EA Originals m'offre cette plateforme et cet espace pour partager cette histoire avec tout le monde.

Jeff Gamon, directeur général d’EA Partners, rajoute :

L’objectif d’EA Originals est de mettre à disposition des moyens et de soutenir de nouveaux talents dans le développement de jeux afin de permettre aux personnes créatives de partager leurs récits visionnaires avec un large public. Notre enthousiasme pour la vision touchante d’Abu, qui s’inspire de son histoire familiale et d’un millénaire de mythologie bantoue, nous a poussés à soutenir Surgent Studios, et ce, dès leurs débuts il y a plusieurs années. L’équipe d’EA Originals est très fière d’aider Abu à partager cette expérience inoubliable et émouvante avec le monde entier.

La date de sortie de Tales of Kenzera: ZAU est déjà fixée au 23 avril 2024 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Les précommandes sont lancées avec un bonus permettant d'obtenir deux points de chaman pour débloquer des compétences, la variante d'effet visuel Grâce de Kalunga et la bande dessinée numérique Soulshifters. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.