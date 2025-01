Bright Memory: Infinite, une date de sortie toute proche pour ce nouveau portage

Lancé en 2021 sur PC, Bright Memory: Infinite a déjà été porté sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et même Nintendo Switch. Le jeu de tir à la première personne de FYQD-Studio est pour rappel la suite de Bright Memory, qui nous plonge dans un futur proche avec des scènes d'action intenses.

Cette semaine, le développeur indépendant chinois publie une nouvelle bande-annonce pour évoquer un autre portage. FYQD-Studio annonce que la date de sortie de Bright Memory: Infinite Mobile est fixée au 17 janvier 2025 sur iOS et Android. Ce portage est basé sur la version PC et sera jouable avec les commandes tactiles ou en connectant une manette Xbox, les joueurs pourront viser avec le gyroscope de leur smartphone et même profiter d'un framerate jusqu'à 120 fps sur Android.

Bright Memory: Infinite Mobile sera vendu 4,99 $ sur l'App Store et le Google Play Store, ce qui devrait se transformer en 3,99 € dans nos contrées, comme Bright Memory Mobile, déjà disponible.