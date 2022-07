Bright Memory: Infinite, la date de sortie dévoilée avec des Gold et Platinum Edition

Déjà disponible sur PC depuis un moment, et même offert aux possesseurs de Bright Memory, le jeu de tir Bright Memory: Infinite est toujours attendu sur consoles, FYQD-Studio ayant partagé récemment une bande-annonce pour ces versions PS5, Xbox Series X|S et Switch. Et voici encore une bonne nouvelle.

Même si le développeur n'a rien communiqué, les PlayStation Store, Microsoft Store et eShop japonais indiquent que la date de sortie de Bright Memory: Infinite est fixée au 21 juillet 2022 sur ces nouvelles plateformes. Les boutiques de Sony et de Nintendo listent une Gold Edition, tandis que celle de Microsoft parle d'une Platinum Edition, la différence entre ces versions n’est pas claire, il faudra attendre une officialisation en bonne et due forme pour tout savoir, mais si la date est correcte, cela devrait être fait rapidement.

Pour rappel, Bright Memory: Infinite proposera du ray-tracing à 60 fps ou du 120 fps sur PS5 et Xbox Series X|S, la DualSense aura droit à des fonctionnalités exclusives avec les gâchettes adaptatives, tandis que la version Switch sera bien native (et non une version Cloud), avec de l'anti-aliasing TAA et une visée au gyroscope. Par ailleurs, ces versions pour consoles incluront de base tous les DLC cosmétiques proposés sur PC depuis la sortie du jeu.

En attendant la sortie de Bright Memory: Infinite sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.