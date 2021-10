Bright Memory: Infinite, la date de sortie sur PC annoncée en vidéo

Les joueurs qui ont apprécié Bright Memory attendent avec impatience le jeu final et complet, Bright Memory: Infinite, qui en avait mis plein la vue lors de son officialisation sur Xbox Series X|S. Mais c'est bien la version pour ordinateurs qui sortira en premier, FYQD Studio revient aujourd'hui aux nouvelles.

La date de sortie de Bright Memory: Infinite est fixée au 12 novembre 2021 sur PC, via Steam et GOG.com. Une nouvelle bande-annonce est à découvrir ci-dessus, le studio précise que le jeu sera compatible avec les affichages en 21:9, l'anti-aliasing TAA de nouvelle génération, le DLSS et Relfex de NVIDIA, et il sera également optimisé pour être joué avec une manette Xbox. Logique, pour un titre attendu sur les consoles de Microsoft, à une date encore inconnue. De plus, des DLC cosmétiques seront proposés et certains de ces contenus pourront directement être débloqués in-game sans avoir à payer.

Enfin, FYQD annonce qu'une vidéo de gameplay d'un bon quart d'heure sera diffusée une semaine après le lancement de Bright Memory: Infinite, histoire de convaincre les joueurs. Pour rappel, les possesseurs de Bright Memory obtiendront une copie gratuite de Bright Memory: Infinite dès son lancement. Vous pouvez retrouver des images sur la seconde page ainsi qu'une manette Xbox Series X|S à 48,99 € sur Amazon.

