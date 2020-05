Bright Memory: Infinite : une version longue de la vidéo de gameplay, le jeu sera offert aux possesseurs du prologue sur PC

Hier, lors de l'Inside Xbox, Microsoft a annoncé la venue de Bright Memory: Infinite sur Xbox Series X et Xbox One. Un titre pas forcément connu des joueurs sur consoles, mais déjà très attendu par les joueurs sur ordinateurs. Le développeur indépendant FYQD-Studio, composé d'une seule personne, avait en effet lancé sur Steam Bright Memory, parfois sous-titré Episode 1, servant de démo et de terrain d'expérimentation pour le gameplay. Un prologue tout de même vendu 8,19 €.

Cependant, bonne nouvelle pour les joueurs PC, Bright Memory: Infinite sera offert aux possesseurs de Bright Memory à son lancement, à une date encore inconnue. Si ce jeu de tir et d'action vous intéresse, vous avez donc tout intérêt à acheter le prologue dès maintenant, car Bright Memory: Infinite sera sans doute vendu bien plus cher à son lancement. L'Episode 1 n'est d'ailleurs plus mis à jour par le développeur, qui se focalise sur le jeu complet, mais de petites modifications pour expérimenter des fonctionnalités sont possiblement à prévoir. Et si vous ne connaissez pas du tout le titre et son univers, voici une présentation :

Une toute nouvelle fusion entre jeu d'action et FPS, créée par FYQD-Studio. Combinez une grande variété de compétences et de capacités pour déclencher des attaques combinées éblouissantes. Bright Memory: Infinite se déroule dans une métropole tentaculaire et futuriste en l'an 2036. Un phénomène étrange, auquel les scientifiques ne trouvent aucune explication, s'est produit dans le ciel du monde entier. L'Organisation de Recherche en Sciences Surnaturelles (SRO en VO) a envoyé des agents dans différentes régions pour étudier ce phénomène. On découvre rapidement que ces étranges événements sont liés à un mystère ancien – l'histoire encore inconnue de deux mondes, sur le point d'être révélée…

FYQD-Studio a par ailleurs partagé une version un peu plus longue de la bande-annonce de gameplay diffusée hier, à retrouver ci-dessus. Nous y découvrons une scène post-générique où l'héroïne se retrouve dans le cockpit d'un engin volant l'emmenant au-dessus des nuages. Bright Memory: Infinite promet d'être plein de surprises, mais il faudra prendre son mal en patience avant de mettre les mains sur le titre sur PC, Xbox One et Xbox Series X.