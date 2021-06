Bright Memory Infinite : nouvelle bande-annonce de gameplay pour le FPS futuriste

Bright Memory Infinite est attendu en 2021 sur les consoles de Microsoft et PC, et pourtant, il n'a pas pointé le bout de son nez lors du Microsoft & Bethesda Games Showcase. Le jeu de tir et d'action de FYQD-Studio n'était pourtant pas bien loin, il a eu droit à une bande-annonce lors du Play For All 2021.

L'évènement organisé par GameSpot a été l'occasion de découvrir une nouvelle bande-annonce de Bright Memory Infinite, qui ne nous apprend pas grand-chose de neuf sur le jeu. Le FPS est toujours aussi beau et nerveux, il proposera pour rappel d'affronter des mercenaires et créatures surnaturelles avec des armes à feu, mais également un katana, dans une ambiance futuriste en Chine.

Bright Memory Infinite est attendu en 2021 sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One, puis plus tard sur PS5. Vous pouvez acheter une Xbox Series S à 299 € sur Amazon.

Lire aussi : Bright Memory: Infinite : une version longue de la vidéo de gameplay, le jeu sera offert aux possesseurs du prologue sur PC