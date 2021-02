Bright Memory: Infinite nous présente son méchant en vidéo

FYQD- Studio vient de publier une nouvelle bande-annonce de Bright Memory: Infinite, son jeu de tir à la première personne qui nous emmènera dans une version futuriste et alternative de la Chine, aux côtés de Shelia. L'héroïne affrontera notamment des monstres et créatures magiques, mais également des soldats.

Et ces soldats, ils sont dirigés par le Général Lin, grand méchant de Bright Memory: Infinite qui se montre aujourd'hui dans la vidéo ci-dessus. Comme à chaque fois, la séquence en met plein la vue avec ses graphismes presque photoréalistes. Par ailleurs, des images sont à retrouver sur la seconde page, si vous n'êtes pas allergiques au flou cinétique.

FYQD-Studio en profite pour rappeler que Bright Memory, sorte de grosse démo payante du jeu, est actuellement en réduction sur Steam dans le cadre des Soldes du Nouvel An lunaire 2021 lancées hier soir, et que les possesseurs du titre auront droit à un code gratuit de Bright Memory: Infinite à son lancement. Le jeu doit arriver dans le courant de l'année 2021 sur PC et Xbox Series X | S, et plus tard sur PS5.