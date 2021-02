Steam : les Soldes du Nouvel An Lunaire 2021 sont lancés

Comme l'avait annoncé la fuite le mois dernier, les Soldes du Nouvel An Lunaire 2021 viennent d'être lancés ce soir sur Steam. La plateforme de Valve célèbre le Nouvel An chinois avec des tonnes de promotions et réductions concernant de très nombreux jeux, pendant quelques jours seulement.

Steam met quelques jeux en avant, comme DOOM à 5,99 €, Cyberpunk 2077 à 53,99 €, Control à 23,99 €, Wreckfest à 14,99 €, Plague Inc. Evolved à 5,99 €, Call of Duty: WWII à 19,79 €, Jump Force à 14,39 €, The Walking Dead: Saints & Sinners à 27,19 €, DiRT Rally 2.0 à 4,99 €, ARK: Survival Evolved à 10,99 €, Dead by Daylight à 11,99 €, Assetto Corsa Competizione à 19,99 € ou encore Phasmophobia à 10,43 €.

Ces soldes seront brèves, vous avez jusqu'au 15 février prochain, 19h00, pour craquer. Vous pouvez retrouver un PC gaming sur Amazon.