Steam : les Soldes du Nouvel An lunaire 2023 sont lancés

Cette semaine, la Chine célébrait le Nouvel An lunaire 2023, un passage à l'Année du lapin évidemment marqué par de nombreuses festivités, et comme chaque année, Steam en profite pour lancer des soldes et mettre en avant plusieurs jeux vidéo développés par des studios chinois, mais pas seulement.

Les Soldes du Nouvel An lunaire 2023 ne devaient pas avoir lieu, Valve expliquait dernièrement qu'ils faisaient doublon avec les promotions d'hiver, mais pourtant, ils viennent d'être lancés, de nombreux titres sont bradés comme Dorfomantik, Sword and Fairy 7, My Time at Sandrock, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, ANNO: Mutationem, Warm Snow ou encore Biped. Plusieurs éditeurs profitent de l'occasion pour eux aussi casser les prix, que ce soit du côté de Bandai Namco, SEGA, Capcom, Electronic Arts, Curve Games ou Xbox Game Studios & Bethesda.

Les Soldes du Nouvel An lunaire 2023 sont à retrouver sur Steam. De nombreux jeux PC sont également en promotion sur Gamesplanet.