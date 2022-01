Steam : les Soldes du Nouvel An lunaire 2022 sont lancés

Comme chaque année, Valve célèbre le Nouvel An lunaire à sa façon et organise des soldes sur sa plateforme Steam. Pendant une semaine, les joueurs sur PC peuvent donc retrouver un tas de jeux et extensions en promotion, il y a de quoi faire avec l'immense catalogue.

Steam met évidemment quelques titres en avant, comme New World à 29,99 €, The Elder Scrolls Online à 5,99 €, Metro Exodus à 11,99 €, Hell Let Lose à 26,79 €, Disco Elysium: The Final Cut à 15,99 €, Hades à 13,64 €, Stardew Valley à 11,19 €, Aliens: Fireteam Elite à 25,99 €, Death's Door à 14,99 €, Cities: Skylines à 6,99 €, FIFA 22 à 23,99 €, Football Manager 2022 à 43,99 €, Dead by Daylight à 9,99 € ou encore Forza Horizon 5 à 53,99 €.

Toutes les offres sont à retrouver directement sur Steam. Les Soldes du Nouvel An lunaire 2022 sont actives jusqu'au 3 février prochain. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.