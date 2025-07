Xbox : un responsable d'EA Games critique les licenciements chez Microsoft

Des développeurs licenciés et des jeux annulés chez Xbox





Microsoft a fait les gros titres la semaine dernière en annonçant des milliers de licenciements, notamment chez Xbox. Un studio a fermé, des jeux ont été annulés, des équipes ont été dissoutes, ce fut un véritable séisme dans le monde du jeu vidéo. Dans une note interne, Phil Spencer affirmait devoir « réduire certaines activités de l'entreprise (...) en supprimant les niveaux hiérarchiques afin d'accroître l'agilité et l'efficacité », rajoutant que « ces changements interviennent à un moment où nous avons plus de joueurs, de jeux et d'heures de jeu que jamais ».

Autant dire que la pilule passe mal auprès des employés qui sont mis à la porte, auprès des joueurs qui ne mettront jamais les mains sur Perfect Dark, Everwild et Blackbird, mais aussi auprès des autres acteurs de l'industrie. Même chez Electronic Arts, ces licenciements font grincer des dents ! Du moins au Japon, qui a une culture de l'entreprise bien différente de l'Occident.

Le directeur d'EA Japan fustige les licenciements chez Microsoft





Sur X/Twitter, Shaun Noguchi, directeur général d'EA Japan, a pris la parole pour critiquer ces licenciements. Sur son profil, le Japonais précise bien que les opinions partagées sont les siennes, mais son message particulièrement intéressant et fait écho auprès des joueurs et des développeurs :

Le terme « restructuration » a souvent des connotations positives, comme la reconstruction et la rationalisation, et est utilisé de manière relativement ambiguë à l'étranger. Cependant, au Japon, « restructuration » est interprété très directement comme « licenciements », et l'ampleur de son impact est mieux reconnue. En particulier, ces dernières années, les sociétés affiliées à des intérêts étrangers ont de plus en plus tendance à rechercher des résultats à court terme pour leurs investissements d'envergure, et il n'est pas rare qu'elles changent de cap afin de répondre aux attentes des actionnaires avant même d'y avoir consacré suffisamment de temps. Nous pensons que ce dernier rapport est un incident survenu au sein de cette structure. L'industrie du jeu vidéo est soutenue par chaque créateur et membre de l'équipe qui a travaillé avec sincérité au développement. En tant que membre de cette industrie, cette décision me désole profondément. La frustration de ne pas pouvoir sortir un jeu construit sur une longue période, et la réalité que les joueurs qui l'attendaient avec impatience ne pourront même pas y toucher, sont deux choses extrêmement décevantes. Nous espérons sincèrement que toutes les personnes concernées pourront à nouveau démontrer leurs capacités dans leurs prochains domaines.

Un message clair, qui met en avant les mauvaises décisions des actionnaires et l'importance des développeurs. Bon, Electronic Arts n'est pas exemplaire, l'éditeur basé aux États-Unis a licencié plusieurs centaines d'employés en avril dernier, annulant au passage deux jeux chez Respawn Entertainment, dont un extraction shooter dans l'univers de Titanfall. Puis, en mai dernier, EA Games a annulé le jeu Black Panther et a fermé Cliffhanger Games.

Une prise de parole rare





Cependant, une telle prise de parole de la part d'un haut responsable a de quoi étonner tant elle est rare, les dirigeants évitent au maximum de faire des vagues. Shaun Noguchi est passé chez PlayStation et Square Enix avant de travailler chez EA Japan, il n'hésite pas à prendre la parole sur les réseaux sociaux pour applaudir des jeux d'autres éditeurs, comme récemment Death Stranding 2: On the Beach (Sony) ou Resident Evil Survival Unit (Capcom). Shaun Noguchi a également assuré le lancement de Split Fiction au Japon, un jeu coopératif disponible à 39,99 € sur Cdiscount et Leclerc.