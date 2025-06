« Le hardware Xbox est mort » selon une ancienne responsable de Microsoft

Le marché des consoles dominé par Sony et Nintendo





Microsoft avait fait un premier pas remarqué sur le marché des consoles de salon en 2001 avec la Xbox, qui avait réussi à s'imposer comme une concurrente sérieuse à la PlayStation 2, du moins en termes de puissance et de qualité de jeux. La Xbox 360 aura même joué coude à coude avec la PS3, mais depuis, c'est bien Sony qui domine le marché des consoles, Nintendo faisant bande à part et cartonnant avec ses Switch. Depuis un moment déjà, il est clair que Microsoft délaisse le marché des consoles, vantant davantage ses jeux Xbox Game Studios et son Game Pass Ultimate, qui permet de jouer à ces titres dès leur lancement sur de nombreux appareils grâce au cloud gaming.

Du hardware conçu en externe





Ces dernières semaines, Microsoft a dévoilé plusieurs appareils estampillés Xbox, mais pas conçus par ses soins. Nous avons notamment la console portable ROG Xbox Ally fabriquée par ASUS et le casque VR Meta Quest 3S Xbox Edition, conçu par Meta. Tournant sous Windows 11, la ROG Xbox Ally permettra ainsi de profiter de jeux en dehors du Xbox Store, venant de Steam, de l'Epic Games Store ou de GOG.com et Laura Fryer s'est penchée sur la console dans une récente vidéo.

Une ancienne productrice de Xbox Game Studios annonce la mort du hardware Xbox





L'ancienne productrice exécutive chez Microsoft était dans les premières personnes à travailler sur le projet Microsoft Game Studios, elle réalise désormais des vidéos sur YouTube et déclare sans prendre de pincettes :

Je suis triste, car de mon point de vue, il semble que Xbox n'ait plus envie, ou ne puisse plus livrer de hardware. Ce partenariat (avec ROG Ally) marque donc une sortie progressive et définitive du marché du hardware. Personnellement, je pense que le hardware Xbox est mort. Le plan semble être de pousser tout le monde vers le Game Pass. Et soyons clairs, c'est très utile. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé de facturer 80 $ pour Outer Worlds 2… Et voilà, ça va peut-être marcher. Xbox possède un vaste catalogue. Le remake d'Oblivion a évidemment été un énorme succès, et ils peuvent continuer à sous-traiter ce travail à des sociétés externes et gagner beaucoup d'argent en publiant leurs anciens jeux. Des jeux anciens datant d'une époque où Xbox savait les développer. Mais quel est le plan à long terme ? Où sont les nouveaux hits ? Qu'est-ce qui fera que les gens s'intéresseront à la Xbox 25 dans cinq ans ? J'étais impatiente de voir Clockwork Revolution lors de la présentation, mais est-ce que ça suffira ? Y en aura-t-il d'autres ?

Un anniversaire à ne pas rater





Laura Fryer n'est pas tendre avec son ancien employeur et ses arguments tiennent la route. Clockwork Revolution est pour rappel le prochain jeu de inXile Entertainment, un FPS/RPG steampunk conçu par Brian Fargo (Fallout, Wasteland) et qui a eu droit à une alléchante bande-annonce de gameplay lors du Xbox Games Showcase 2025 au début du mois. Mais l'ancienne productrice des Microsoft Game Studios a encore un peu d'espoir et évoque également le gros anniversaire que célébrera Xbox en 2026 :

L'année prochaine marquera le 25e anniversaire de la Xbox, et je suis sûr qu'ils feront de grandes annonces et de grands projets pour célébrer cet événement. Peut-être que l'année prochaine sera l'année idéale. Peut-être que l'année prochaine sera celle où le brouillard se dissipera et où nous pourrons tous apprécier la beauté de ces dernières annonces. Il faudra attendre de voir.

Comme l'avait annoncé Phil Spencer à la fin du Xbox Games Showcase 2025, les fans pourront (normalement) mettre les mains sur Fable, Gears of War: E-Day, le prochain Forza et une franchise là depuis le début, sans doute Halo. Alors oui, même sans console à vendre, Microsoft devrait quand même séduire les joueurs avec de tels titres.

La fin des consoles Xbox ? Pas encore





Cependant, Microsoft ne devrait pas totalement abandonner les consoles Xbox, la présidente de la branche gaming Sarah Bond a annoncé tout récemment un partenariat avec AMD pour concevoir un nouveau GPU, la carte graphique embarquée dans les « consoles Xbox de nouvelle génération ». D'autres consoles arrivent, pour le plus grand plaisir des joueurs.

