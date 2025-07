Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 27) : Mario Kart World reprend la tête

Comme toutes les semaines, le S.E.L.L. fait le point sur les jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers, en édition physique. Un Top 5 de nouveau dominé par une exclusivité Nintendo Switch 2, mais quelques jeux arrivent à se démarquer sur PS5, notamment un FPS pourtant sorti en octobre dernier.

Mario Kart World est en tête des ventes de la semaine, suivi par Death Stranding 2: On the Beach et Call of Duty: Black Ops 6, qui a eu droit à son bundle avec une PS5 récemment. Clair Obscur: Expedition 33 quitte le podium et se retrouve à la quatrième place, tandis que Mario Kart 8 Deluxe est encore dans le coin, en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 30 juin au 5 juillet 2025 :