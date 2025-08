Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 30) : un Souls-like chinois s'invite dans le Top 5

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 30





Comme tous les lundis, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en éditions physiques. Un classement encore et toujours dominé par les jeux de Nintendo, la dernière exclusivité Switch 2 ne lâche pas sa première place, mais Call of Duty: Black Ops 6 et Clair Obscur: Expedition 33 sont éjectés du Top 5. C'est un Souls-like chinois qui s'invite à la fête.

Donkey Kong Bananza est toujours en tête des ventes, talonné par Mario Kart Word, tandis que Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV débarque sur la plus petite marche du podium. Wuchang: Fallen Feathers se glisse en quatrième place des meilleures ventes de la semaine, tandis que Mario Kart 8 Deluxe est toujours de la partie, en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 21 au 26 juillet 2025 :