Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 28) : qui détrônera Mario Kart World ?

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 28





Comme toutes les semaines, le S.E.L.L. fait le point sur les jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers, en édition physique. Un Top 5 encore dominé par une exclusivité Nintendo Switch 2, mais les jeux PlayStation 5 n'ont pas dit leur dernier mot, notamment le dernier jeu de Kojima Productions.

Mario Kart World domine le classement





Mario Kart World est encore en tête des ventes, il est accompagné par Call of Duty: Black Ops 6 et Death Stranding 2: On the Beach sur le podium. Mario Kart 8 Deluxe arrive à remonter à la quatrième place, tandis que Clair Obscur: Expedition 33 descend en cinquième et dernière position du classement.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 7 au 12 juillet 2025 :