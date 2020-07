As Dusk Falls : le premier jeu narratif d'Interior/Night dévoilé en vidéo

Interior/Night avait pendant un temps le soutien de SEGA, l'éditeur japonais ayant signé un accord pour distribuer les jeux narratifs et adultes du studio fondé en 2017. L'accord n'a pas duré longtemps, mais il semblerait bien qu'Interior/Night ait trouvé du réconfort chez Microsoft.

Eh oui, les studios ont profité du Xbox Games Showcase pour dévoiler As Dusk Falls, un jeu narratif et interactif qui nous plongera au cœur d'un drame familial au travers de trois décennies. Après un braquage qui tourne mal en Arizona, l'aventure bat son plein et les choix pris par le joueur auront des conséquences sur l'évolution du scénario. Faire des choix cruciaux est d'ailleurs le leitmotiv d'Interior/Night, comme l'a expliqué la fondatrice et directrice Caroline Marchal sur le site Xbox :

Pourquoi aimons-nous que l’on nous raconte des histoires ? Parce que, lorsqu’elles sont bien écrites, ces histoires nous aident à trouver un sens au monde chaotique qui est le nôtre, à y trouver une place. Ces histoires peuvent être chargées de vérités universelles sur nos propres existences. Ce qui me fascine dans les histoires interactives, c’est leur capacité à aller encore plus loin que les histoires linéaires traditionnelles, elles peuvent nous en apprendre plus sur nous-mêmes. Lorsque l’on est dans la peau d’un personnage, nous ressentons ses émotions, devons faire face à ses dilemmes, de son point de vue propre. Mais les choix que nous faisons pour ce personnage nous appartiennent toujours, ce sont les nôtres. En se mettant à la place de l’autre, nous le comprenons mieux, mais nous en apprenons aussi plus sur notre propre nature simultanément. Nous grandissons, grâce à l’empathie. C’est pour ces raisons que j’ai fondé Interior/Night. Je voulais pouvoir raconter des histoires dont on puisse se sentir proche, qui soient inclusives, ancrées dans la réalité et pouvant parler à tout le monde. Je souhaiterais que vous, votre partenaire ou vos amis qui n’ont peut-être jamais joué à un jeu vidéo puissent découvrir à quel point il peut être excitant de vivre l’aventure de plusieurs personnages de divers horizons. As Dusk Falls est le premier jeu de notre studio. Il conte l’histoire de deux familles dont les trajectoires de vie vont se croiser dans le désert de l’Arizona, en 1999. La plupart des histoires commencent à leur début, mais celle-ci commence en son milieu, pour ensuite s’élargir progressivement et adopter de multiples points de vue sur une période de 30 ans. Il s’agit d’une histoire qui explore le passé, le présent et le futur d’une seule dramatique nuit. Sauriez-vous échapper à l’influence d’une famille aimante, mais toxique ? Pouvez-vous vraiment repartir à zéro simplement en déménageant ou en changeant de travail ? Pouvez-vous faire table rase du passé ? Ces questions abordent les thèmes universels de l’héritage, de la résilience et du sacrifice. Lorsque vous jouerez à As Dusk Falls, ce sera à vous de faire face à ces dilemmes du quotidien et de décider comment vous influencerez l’avenir de personnes comme vous et moi, avec leurs défauts, qui tentent simplement de trouver une place dans un monde qui leur refuse. Je vous détaillerai prochainement les raisons qui nous poussent à croire que la narration interactive permet de mettre le joueur face à lui-même et à ses propres choix, d’une manière inenvisageable pour des histoires traditionnelles. Ce jeu me tient particulièrement à cœur, ainsi qu’à toute l’équipe d’Interior/Night, et nous sommes impatients de vous en dire plus à propos d’As Dusk Falls dans les mois qui viennent !

As Dusk Falls n'a donc pas de date de sortie précise, mais il débarquera sur PC, Xbox One et Xbox Series.