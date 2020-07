Vampire: The Masquerade - Swansong, un premier teaser sanglant pour le jeu de rôle narratif

C'est lors de la PDXCON 2019 que Nacon et Big Bad Wolf Studios avaient annoncé Vampire The Masquerade - Swansong, un jeu de rôle narratif qui nous emmènera auprès de la Camarilla afin de faire respecter la Mascarade, le code des vampires. Le titre est de retour ce soir à la Nacon Connect avec un premier teaser :

Les informations sur le jeu en lui-même sont encore rares, nous avons cependant que Vampire The Masquerade - Swansong se déroulera à Boston, alors que la Camarilla veut étendre son pouvoir sur la ville. Nacon a cependant donné la parole à Eliott Hipeau, quest designer sur le jeu, afin d'en apprendre un peu plus sur la conception du titre. L'occasion de rappeler que Big Bad Wolf Studios est un studio surtout connu pour son jeu de rôle narratif et épisodique The Council, avec des mécaniques de jeu offrant une grande liberté d'action aux joueurs, idéal pour adapter Vampire : La Mascarade.

Vampire The Masquerade - Swansong se déroule dans l'univers fictif du Monde des Ténèbres, où les vampires vivent dans notre société moderne, mais doivent rester cachés en respectant la Mascarade. Le jeu en lui-même prend place à une époque confuse pour les vampires, où un prince prend le contrôle de la ville de Boston après une fusillade qui est dépeinte dans le teaser ci-dessus. Trois personnages seront jouables au fil de l'aventure, de trois clans différents, avec leurs propres pouvoirs et leurs propres objectifs, et le but sera de découvrir qui a ordonné l'attaque de la Red Tower qui a bouleversé la Camarilla de Boston.

Du côté du gameplay, le titre proposera évidemment plusieurs options de dialogues pour avancer dans l'intrigue, mais également la possibilité de crocheter des portes ou pirater des systèmes informatiques. Big Bad Wolf Studios veut par ailleurs faire ressentir aux joueurs qu'ils incarnent des monstres, des vampires, qui doivent souvent prendre des décisions difficiles et rarement bonnes, pas de place au manichéisme ici.

Vampire The Masquerade - Swansong est attendu sur PC via l'Epic Games Store, PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One et Nintendo Switch en 2021, sans plus de précisions. Pour savoir de quoi les développeurs sont capables, vous pouvez retrouver The Council - Complete Edition à 24,9 € sur Amazon.fr.