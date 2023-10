BON PLAN : Vampire: The Masquerade - Swansong à vraiment pas cher

La franchise Vampire : La Mascarade de White Wolf Publishing, qui nous plonge avec des suceurs de sang dans le Monde des Ténèbres, a déjà eu droit à de nombreuses adaptations en jeux vidéo, dont Vampire: The Masquerade - Swansong, un titre édité par Nacon et développé par Big Bad Wolf Studios (The Council).

Vampire: The Masquerade - Swansong est actuellement vendu 6,99 € chez Micromania, sur PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, tandis que les joueurs PC peuvent le retrouver à 9,99 €.

Incarnez 3 vampires, exploitez leurs pouvoirs et composez avec leurs désirs et leurs démons au cours d'une intrigue palpitante où vos choix scelleront le destin de Boston. BIENVENUE DANS LE MONDE DES TÉNÈBRES Et si les vampires existaient ? Que ces prédateurs sanguinaires vivaient cachés parmi nous, organisés, subtils et ourdissant des conspirations millénaires ? Et si vous en deveniez un ? Vampire: The Masquerade vous offre l’opportunité de jouer le plus glamour des monstres dans un monde sophistiqué où les frontières entre le réel et le surnaturel sont toujours troubles. UN THRILLER PALPITANT Hazel Iversen, le Cygne, est le nouveau Prince de la Camarilla de Boston. Une main de fer dans un gant de velours, elle compte bien assoir son pouvoir et faire respecter la Mascarade, la loi vampirique qui dissimule l’existence des créatures de la nuit aux humains. Mais rien ne se passe comme prévu. Entre rumeurs de complots, de meurtres et de luttes de pouvoir, agissez dans l’ombre pour protéger votre Secte dans une enquête trépidante qui plonge Boston dans le chaos. INCARNEZ 3 VAMPIRES ORIGINAUX Jouer 3 vampires centenaires. Évoluez à travers leurs destins liés, confrontez leurs différents points de vue et exploitez leur fiche de personnage pour tenter de démêler le vrai du faux. Chaque personnage à ses propres compétences et disciplines vampiriques que vous choisissez de développer librement, en fonction de l’approche que vous souhaitez privilégier. Intimidation, séduction ou furtivité, à vous de choisir la méthode – tant que vous êtes en mesure de satisfaire votre Soif de sang. UN JEU DE CONSÉQUENCES Proposant une approche de gameplay inédite, Swansong met l’accent sur les conséquences de vos choix aussi bien dans l’investigation que dans les interactions sociales entre les personnages. Analysez chaque situation avec acuité car vos décisions peuvent avoir d’immenses répercussions sur l’aventure de vos héros ainsi que sur la Camarilla de Boston.

Si vous voulez découvrir la franchise Vampire : La Mascarade et le Monde des Ténèbres, voilà une bonne pioche qui ne vous ruinera pas.