Vampire: The Masquerade - Swansong lance ses précommandes en vidéo, les bonus et la Primogen Edition détaillés

Vampire: The Masquerade - Swansong est le prochain jeu de Big Bad Wolf, déjà à l'origine de The Council. Il s'agira d'un jeu de rôle narratif suivant trois personnages vampiriques reliés par un massacre survenu à Boston et touchant directement la Camarilla, clan bien connu des fans du Monde des Ténèbres.

Après un report, le titre pointera le bout de son nez le mois prochain, mais l'éditeur Nacon lance dès aujourd'hui les précommandes, avec une bande-annonce à admirer ci-dessus. Le studio en profite pour détailler les différentes éditions de Vampire: The Masquerade - Swansong ainsi que les bonus de précommande. Si vous optez pour la version physique, vous aurez droit à la bande originale en vinyle et un pack de tenues alternatives pour les personnages. Pour les versions numériques PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, ce seront le pack de tenues et le jeu Vampire: The Masquerade - Coteries of New York qui seront offerts. Sur PC, via l'Epic Games Store, il faudra se contenter du pack de tenues...

Concernant les différentes éditions, les joueurs ont le choix entre la version standard et la Primogen Edition, qui inclut le pack Artifacts offrant des avantages pendant les phases d'enquête, ainsi que le DLC Victoria Ash, où l'actrice Jessica Chobot reprend son rôle de LA by Night en interagissant avec Emem. Sur consoles de salon, la Primogen Edition sera cross-gen, tandis que sur ordinateurs, elle inclura en plus la bande originale numérique. Vous êtes un peu perdus ? C'est normal, mais pas de panique, tout est résumé en images :

La date de sortie de Vampire: The Masquerade - Swansong est fixée au 19 mai 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, et plus tard sur Switch. Vous pouvez précommander le jeu à 59,99 € à la Fnac.