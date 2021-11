Nacon : Vampire: The Masquerade - Swansong et trois autres jeux repoussés

Nacon, filiale de Bigben Interactive spécialisée dans les accessoires gaming et l'édition de jeux vidéo, vient de dévoiler son bilan financier pour le premier semestre de l'année fiscale 2021/2022, et il n'est pas très bon. La firme accuse une baisse du chiffre d'affaires de 15,7 % (73 millions d'euros) et un résultat net à -60,4 % (3,8 millions) par rapport au premier semestre de l'année précédente.

Nacon se justifie en expliquant que ces chiffres sont difficilement comparables à ceux de la même période l'année dernière, son activité avait très bien marché pendant le confinement, il a cette fois vendu moins de jeux et de périphériques, et ça se ressent. Nacon va donc opérer des ajustements de ses objectifs financiers pour le second semestre 2021/2022 et l'année fiscale 2022/2023, en reportant notamment plusieurs jeux.

Blood Bowl III, jusqu'ici attendu en février 2022, sortira désormais dans le courant de l'année prochaine, sans plus de précisions. Vampire: The Masquerade - Swansong devait débarquer au même mois, sa date de sortie est maintenant fixée au 19 mai 2022. Train Life: A Railway Simulator n'arrivera quant à lui pas avant juin prochain et Hotel Life: A Resort simulator sortira à la fin du premier semestre 2022.

Nacon compte quand même sur la sortie de Cricket 2022 en décembre et le lancement des versions consoles de Roguebook en février prochain pour assurer un bon second semestre et terminer son année fiscale dans le vert. Vous pouvez retrouver une manette Nacon pour PS4 à 42,49 € sur Amazon.