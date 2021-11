Vampire: The Masquerade - Swansong, Olivier Deriviere parle des compositions musicales dans une nouvelle vidéo

ActuGaming.net organisait ce soir son nouvel AG French Direct, l'occasion pour Big Bad Wolf Studios et Nacon de partager une nouvelle bande-annonce pour Vampire: The Masquerade - Swansong, un jeu de rôle narratif à la troisième personne qui suivra l'histoire de trois personnages, reliés par la fusillade de la Red Tower, menaçant la paix entre les vampires de Boston.

Après nous avons donc présenté Galeb, Leysha et Emem, les studios laissent cette fois la parole à Olivier Derivière, compositeur des musiques du jeu au CV impressionnant (Obscure, Vampyr, A Plague Tale: Innocence et Dying Light 2: Stay Human). Comme l'explique le musicien dans la vidéo ci-dessus, il a voulu créer une ambiance sonore pour chacun des protagonistes principaux du jeu, quelques extraits de ces compositions sont même à écouter dès maintenant dans la bande-annonce.

Vampire: The Masquerade - Swansong est attendu en 2022 sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez également retrouver Vampire La Mascarade - Tome 1 à 18 € sur Amazon.