Vampire: The Masquerade - Swansong, au tour d'Emem d'être présentée en vidéo

Attendu l'année prochaine sur ordinateurs et consoles, Vampire: The Masquerade - Swansong sera pour rappel un jeu de rôle narratif à la troisième personne permettant d'incarner trois personnages différents. Big Bad Wolf Studios et Nacon nous ont déjà présenté Leysha et Galeb, voici aujourd'hui Emem :

Ne vous fiez pas à son apparence de jeune femme, Emem est en fait une vampire âgée de 100 ans, ancienne diva de jazz faisant désormais partie du clan Toreador et qui a été transformée en suceuse de sang par Hilda, l'amour de sa vie. Une relation visiblement compliquée, mais maintenant, Emem peut se balader seule dans des ruelles sombres, ce sont les agresseurs qui devront la craindre.

Vampire: The Masquerade - Swansong est attendu en février 2022 sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver Camarilla - Vampire : la Mascarade 5e édition à 40 € sur Amazon.